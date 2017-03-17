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Valilik'ten 'bombalı saldırı' açıklaması

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Valilik'ten 'bombalı saldırı' açıklaması
Ankara Valiliği'nden, sosyal medyada yer alan bazı alışveriş merkezlerinde "bombalı saldırı istihbaratı" alındığına ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.

“Kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara itibar etmeyin” diyen Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada bazı cadde ve AVM’lerin adı verilmek suretiyle bombalı eylem yapılacağı şeklinde asılsız ve uydurma haberlere yer verilmektedir. Halkımızın huzurunu bozmak amacıyla, daha önce de bu tür dedikoduların sosyal medya aracılığı ile yayılmaya çalışıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmıştır.  Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında, kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve kentimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerinde bulundu.

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