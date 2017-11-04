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Valverde, Arda'nın geleceğini değerlendirdi

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Valverde, Arda'nın geleceğini değerlendirdi
Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan'ın takımdaki geleceğini değerlendirdi.

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde'ye son basın toplantısında devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda'nın geleceği soruldu.

Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi.

Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur... O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu... Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor... Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız... Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.

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