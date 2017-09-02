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Van Persie ile ilgili flaş iddia

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Van Persie ile ilgili flaş iddia
Bundesliga ekiplerinden Hannover'in, transferin son gününde anlaşmaya vardığı Van Persie'den sakat ve yaşlı olduğu için vazgeçtiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu olan Hollandalı golcü için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

Alman basınının haberine göre Robin van Persie, Avrupa'da transferin son günü olan 31 Ağustos tarihinde Almanya Bundesliga ekibi Hannover 96 ile anlaştı.

ÇOK YAŞLI VE SAKAT...

34 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Alman ekibinde transfere son anda yönetimin karşı çıktığı belirtildi. Hannover yöneticilerinin Robin van Persie'nin çok yaşlı olduğu ve sıkça sakatlandığı için transfere veto verdikleri kaydedildi.

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Robin van Persie, Ocak ayından sonra bedava bir şekilde sarı lacivertli kulüpten ayrılabilir. Hollanda Ligi'nin son şampiyonu Feyenoord da uzun bir süre eski futbolcuları van Persie ile ilgilenmişlerdi ancak transferi tamamlayamamışlardı.

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