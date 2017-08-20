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Van'da hava operasyonu

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Van'da hava operasyonu
TSK'dan yapılan açıklamada, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi

Van Gürpınar'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle;

"Van Gürpınar´da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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