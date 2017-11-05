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Van'da kaçak elektrik için 200 bin TL'lik kablo çaldılar!

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Van'da kaçak elektrik için 200 bin TL'lik kablo çaldılar!
Van'ın Tuşba ilçesinde VEDAŞ' ait Diyarbakırlı bir firma tarafından, yer altında döşenen enerji nakil hatlarındaki bakır kablolar çalındı.

Van'da 2017 yatırım programı kapsamında, VEDAŞ'ın 5 milyon TL'lik ihalesini kazanan Diyarbakırlı Fidan Enerji Şirketi, son 2 ayda hırsızlık olayları nedeniyle zor durumda kaldı.

3 AYDA 20 HIRSIZLIK

3 aylık çalışmada 20 hırsızlık olayının olduğu yeraltı enerji nakil hatlarında, en son hırsızlık olayı Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, içerisinde enerji kablolarının geçtiği 8 panoyu kırıp, içerisindeki bakır kabloları, keserek çaldı.

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Firma sahibi Selim Fidancı, Van'ın enerji sıkıntısının 4'te 3'ünü karşılayan bu çalışma sürecinde 20 hırsızlık olayının gerçekleştiğini ve bugüne kadar hırsızlık şebekenin hala çökertilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"VAN'A BÜYÜK BİR ZARAR VERİLMEKTE"

"2017 yatırım programında bu ihaleyi aldık. Son 3 aydır bu çalışmamız devam ediyor. Bu süreç içerisinde rutin olarak hemen hemen iki gecede bir hırsızlık şebekesiyle karşı karşıyayız. Bu şebeke, en son dün akşam 8 tane elektrikpanolarımızı kırıp içerisindeki bakır kabloları çalmaları bir vahşettir. Bunlar en iyi ve pahalı kablolardı. Ancak bunu yapan hırsızlar, çaldıkları bu kabloları çok cüzzi bir fiyatla hurdacılara satıyor. Bu yaptığımız çalışma Van'ın 4'te 3'ünü besleyecek olan bir enerji hattıdır. Van için büyük bir hizmettir.  Hırsızların bunu yapmasıyla Van'a büyük bir zarar verilmekte. Bu kış aylarında en az 50'nin üzerinde ek yapılmaktadır.

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"VAN'IN 4'TE 3'Ü ELEKTRİKSİZ KALACAK"

Bu ekler ister istemez patlayacaktır. Bu da, hasar gördüğünde  Van'ın 4'te 3'ü karanlıkta kalması demektir. Bugün VEDAŞ'ın burada yapmış olduğu 5 milyon TL'lik ihaleyi, çok değersiz hale getirmelerine engel olan bu hırsızlık şebekesine bir çözüm bulunması gerekir. Bu hırsızların bir an evvel yakalanması gerekir. Şu ana kadar defalarca polis karakoluna şikayette bulunduk. Ancak, bunu yapanlar hala yakalanmadı. Devletimizin bu şebekeyi çökertmesi gerekir. Yoksa böyle giderse çalışmalarımız aksar ve sil baştan tekrar bunu yapmak zorunda kalacağız. Yaşanan bu 20 hırsızlık olayında ortalama 200 bin TL zararımız var."

 

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