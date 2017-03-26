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Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırı

Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırı
Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün camında asılı Türk Bayrağı'nı indiren şahıs diğer yolcular tarafından tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk Bayrağı'nı alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan MenderesMahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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