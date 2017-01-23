Bugünkü YENİÇAĞ »

Van'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyum

»
Van'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyum
Van'ın Başkale İlçesi DBP'li Belediye Başkanı İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Van'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler, 'örgüt üyeleği' suçundan yargılandığı dava nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde görevden alındı. Güler'in görevden alınmasının ardından Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Belediye Başkanı Güler'in görevden alınmasının ardından polis belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
13 Milyonluk dava açtı!13 Milyonluk dava açtı!Atatürk Orman Çitliği 90 yıl içinde yüzde 40 küçüldüAtatürk Orman Çitliği 90 yıl içinde yüzde 40 küçüldüKoncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattıKoncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattıTeröristin çantasından cephanelik çıktı!Teröristin çantasından cephanelik çıktı!Çipli kimlik alacaklar dikkatÇipli kimlik alacaklar dikkatKomando Tugay Komutanlığı'na saldırıKomando Tugay Komutanlığı'na saldırıVan'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyumVan'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyumGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 01 20174 yeni KHK yayımlandı4 yeni KHK yayımlandıKar ne zaman başlayacak?Kar ne zaman başlayacak?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti