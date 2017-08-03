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Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler

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Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler
CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada’dan Heybeliada’ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun, İBB görevlileri tarafından darp edildiğini duyurdu.

İstanbul Burgazada'dan Heybeliada'ya giden vapurda, simit satanm 16 yaşındaki bir çocuğun darp edildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa’nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada olayın araştırıldığı, daha sonra bilgi verileceğini duyuruldu.

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