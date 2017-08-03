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Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler
Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler
CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada’dan Heybeliada’ya giden vapurda simit sattığı16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiğini duyurdu.
03 Ağustos 2017 Perşembe 21:28
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