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Vapurda simitçi çocuğun dövülmesine, İBB'den açıklama geldi!

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Vapurda simitçi çocuğun dövülmesine, İBB'den açıklama geldi!
Eminönü - Adalar vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk İBB güvenlikleri tarafından dövüldü. Dayak görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü. İBB de konuyla ilgili "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek olan üzücü olay ile ilgili olarak kurumumuz tarafından hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırılması sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada' dan Heybeliada' ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını sosyal medyadan duyurdu. Adıgüzel, “16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa ' nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

Kısa sürede konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı. 

İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilirken, olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.

İşte İBB Beyaz Masa'nın konuyla ilgili attığı tweet;

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