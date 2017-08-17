Vardar – Fenerbahçe: 2-0 Maç özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Makedonya temsilciyle yaptığı müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Vardar ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 2-0 mağlup ayrılarak gruplara kalma şansını zora soktu! Fenerbahçe haftaya Perşembe günü oynanacak maçta 3 farklı galibiyet alırsa adını bir üst tura yazdıracak.

Aykut Kocaman Kameni ve Ahmethan ile ilk 11 kurarken, Soldado’yu 65. dakikada oyuna aldı.

Vardar 20. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmamının uzaklaştırmak istediği topla sol çaprazda buluşan Tigran Barseghyan, ceza sahası içerisine girdikten sonra Martin Skrtel'den sıyrılıp yerden şutunu çekti ve kaleci kaleci Kameni’yi çaresiz bıraktı.

Geride kalan dakikalarda Dirar, Josef, Valbuena ve Soldado ile etkili şutlarıyla gol aradı ancak top filelerle buluşmadı.

89. dakikada Vardar kaptanı Grncarov ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+2. dakikada ise Mehmet Topal ceza sahasında topu kafayla Kameni’ye bırakmak istedi ancak anlaşmazlık sonrasında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+3’te ise Josef de Souza rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Şener Özbayraklı’nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski’de kaldı.

8. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan'ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.

16. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Mehmet Topal'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan'ın Skrtel’i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.

33. dakikada Şener'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper'in şutunda top üstten auta gitti.

49. dakikada Blazevski'nin pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barseghyan’ın şutunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe atışında Valbuena'nın ortasında arka direkte Ahmethan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Mehmet Topal ceza sahası içinde topu kafayla kaleci Kameni'ye göndermek isterken, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0