Varlık fonundaki kurumlara talip çıkmaya başladı

AKP’nin kurduğu Varlık Fonu’na devredilen kurumlara şimdiden alıcı çıkmaya başladı.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ABD’deki birçok fonun Varlık Fonu’ndaki mallara şimdiden talip olmaya başladığını belirterek, “ABD gibi emperyalist ülkeler zaten bundan faydalanmanın yolunun her zaman arayacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin yakın dönemde içine düşeceği çıkmazı göstermek için “Duyunu Umumiye” örneğini verdiklerine dikkat çeken Yeşil, “AKP karşı çıktı ama Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarını ödeyeceğine batılı ülkeler güvenemedikleri için böyle bir kurum kurdurmuşlardı. Aynı güvensizlik burada da söz konusu olunca bu yola gidildi.

Bu kritik durumun altını çizmeye çalışıyoruz” dedi. Varlık Fonu’na devredilen birçok kamu kurumunun devletin önemli varlıkları olduğuna değinen Yeşil, şunları söyledi: “Burada yaşanan tipik bir emperyalist oyun. Bunu daha önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadık.

Bunu söylüyoruz zaten. Borçlanma o kadar arttı ki o zaman Duyun-u Umumiye kuruldu. Batılılar istedikleri gibi borçlarını aldılar. Tarih bir kez daha karşımıza çıkıyor. Aynı mantık burada da geçerli.” Batı’nın Türkiye’ye güvenmediğinden dolayı sermaye gelmediğine vurgu yapan Yeşil, dolayısıyla borçlarını bu yönden almak isteyeceklerini anlattı.

Yeşil, “Bir kez daha zor durumda kalabiliriz. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Benzer süreçler daha önce tarihte yaşandı. Yaşananlara benzer tehlikeli durumu işaret ediyor” şeklinde konuştu. CHP’li Yeşil, Varlık Fonu’na devredilen kurum ve kuruluşların Türkiye açısından çok önem taşıdığını ve bunu özellikle yabancıların fark ettiğini de kaydetti.

“Şimdi siz Eti Maden’i devrediyorsunuz. Peki, Bor Madenleri ne olacak?” diye soran Yeşil, şöyle devam etti: “Bor madenlerini kim işletecek? Uçak yakıtından birçok hastalığın ilacına hammadde olarak kullanılabilecek değerli bir madenden söz ediyoruz. 1 trilyon 100 milyon dolar değerinde bir rezerv söz konusu burada. Bu hesaplandı. Eti Maden’i özelleştirme girişiminden 40 milyar dolarlık gelir bekliyorsunuz. İlk etapta elde ettiğiniz 800 milyon dolar. Peki, sonuç ne olacak? Türkiye’nin en değerli kurumları bir şekilde yabancıların eline geçecek. İşte her zaman olduğu gibi yabancılar bunu biliyor ve Türkiye’nin borçlu olmasından yararlanıp bunları kendi tekellerine almak istiyorlar.”