'Varlık Fonu'nu Obama ve Clinton pazarlayacak

Türkiye'nin kolay borçlanması için en büyük kamu şirketlerinin devredildiği fon için dünyanın tanıdığı önemli kişileri içeren danışma kurulu oluşturuluyor.

Türkiye ekonomisi için borçlanma fonu olarak görülen Varlık Fonu'nu dünyada tanıtacak ve fonun amacını gerçekleştirmek için gerekli adımların atılmasını sağlayacak girişim için düğmeye basıldı. Varlık Fonu yönetiminde dünyanın tanıdığı önemli kişileri içeren danışma kurulu oluşturacağı öğrenildi.



Danışma kurulu ise çok çarpıcı isimlerden oluşacak. Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton ile Coca Cola'nın eski CEO'su (Halen Yönetim Kurulu Başkanı) Muhtar Kent gibi isimlerle iletişime geçildiği ifade edildi. Fonun bu önemli isimlerle bağlantıya geçilmesi için dünyaca ünlü üst düzey insan kaynakları danışmanlığı veren şirket Egon Zehnder ile anlaşma sağladığı ve şirketin danışma kurulu oluşturulması için çalışmaya başlandığı kaydedildi.

BORÇLANMAYI KOLAYLAŞTIRACAK

Ünlü isimlerin danışma kuruluna alınması bir yandan fonun işleyişinin doğru yönlendirilmesini sağlarken diğer yandan başta kolay borçlanma olmak üzere fonun yatırım çekmesinin önünü açacak. Özellikle Kanal İstanbul,Üçüncü havaalanı gibi projelerin de dünyada iyi tanınması ve yatırımcı çekmesi için bu tanınmış isimler pazarlama görevi üstlenecek. Yaklaşık 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen fon böylece yabancı yatırımcı çekebilecek, borçlanmalara da teminat olarak gösterilecek. Eski ABD başkanlarının vitrinde bulunması milyarlarca dolarlık varlığa sahip ABD'li fonların güvenini de kazanacak.

35 MİLYAR KAYNAK

Fonun kurulmasıyla 10 yıl içinde milli gelir büyümesine 1.5 puan katkı yapacağı hesaplanmış. Bunun anlamı TÜİK'in yeni revizyonu ile 2.3 trilyon liraya çıkan milli gelire yılda yaklaşık 35 milyar liralık katkı sağlanacağı. Tabii ki sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin sağlaması ile oluşabilecek kriz ortamlarında yabancıların gerçekleştirecekleri fon çıkışlarının yaratacağı varlık fiyatlarının düşmesi, baraberinde yerli yatırımcıların spekülatif döviz talebi ile oluşabilecek likidite sorunlarına da fon çare olacak.