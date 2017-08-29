Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon ayrıntısı!

Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Filiz Aker'in İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor ancak soru işaretleri de devam ediyor. Sevilen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, kendisine yönelik takıntısını bildiği Filiz Aker'in otele davetini neden kabul ettiği henüz ortaya çıkmadı. Daha önce 2 kez intihara kalkışan Aker, benzer bir tehditte mi bulundu, yoksa helalleşmek için mi Şaşmaz'ı çağırdı? Bir diğer iddia ise Aker'in Şaşmaz'dan para getirmesini beklediğine ilişkin... Aker'in sağ elinde eldiven takılı olması ise cinayeti planladığı ihtimalini akla getiriyor. İşte şu ana kadar ortaya çıkan detaylar ve son iddialar:

TELEFONDA ÖNEMLİ AYRINTI

-İlk bilgilere göre Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker arasında cinayetten 30 gün önce bir kez telefon görüşmeleri tespit edildi. Aker ve Şaşmaz'ın cep telefonları incelenmek üzere Siber Şube'ye gönderildi. Olay günü cep telefonuyla mesajlaşarak buluştukları anlaşıldı.

'GEL HELALLELEŞİM'

-Sır perdesinin aralanması için gözler Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in telefon kayıtlarında. Aker'in, Vatan Şaşmaz'a 'Gel konuşalım, helalleşelim' diye mesaj attığı, bunun üzerine Vatan Şaşmaz'ın otele gittiği iddia ediliyor.

ŞAŞMAZ'IN ANNESİYLE YAZIŞMIŞ

-Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam 5 Temmuz 2016'da Instagram'dan oğlu Vatan ve gelini Yasemin Adalı'nın fotoğrafını paylaştı. Filiz Aker ise fotoğrafı iki ayrı farklı instagram hesabından beğenerek "Size de hayırlı bayramlar dilerim" yazmış. Saydam ise Aker'e kalp görseli göndererek yanıt vermiş.