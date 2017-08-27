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Vatan Şaşmaz nasıl öldürüldü?

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Vatan Şaşmaz nasıl öldürüldü?
Beşiktaş'ta lüks bir otelde biri kadın biri erkek 2 ceset bulundu. Sırtından vurularak öldürülen erkek şahsın Vatan Şaşmaz olduğu ortaya çıktı. Şaşmaz'ın sırtına 4 kurşun isabet ederken, Filiz Aker'in tek kurşunla intihar ettiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın otel odasında sırtından vurularak öldürüldüğü, Şaşmaz’ı vuran kadının ise başına ateş ederek intihar ettiği doğrulandı.

2015'TE EVLENMİŞTİ

Ünlü sunucu Şaşmaz, 2015'te mimar Yasemin Adalı ile hayatını birleştirmişti. Eşine evlilik sözleşmesi imzalatan Vatan Şaşmaz'ın nikahına, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Filiz Aker'den dikkat çeken paylaşım:

Filiz Aker'in, 25 Ekim 2016 tarihinde silahla fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

İşte Filiz Akel'in o fotoğrafı:

VATAN ŞAŞMAZ’IN BASIN DANIŞMANI: “SEVGİLİ İDDİASI İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM”

Sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki bir otelde öldürüldü. Olayın ardından ünlü sunucunun yakınları büyük şok yaşarken Şaşmaz’ın ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürdüğü ileri sürüldü.

Korkunç olayın ardından Sözcü’ye konuşan Vatan Şaşmaz’ın basın danışmanı Hakan Altut, “Dehşet içindeyiz. Sevgili iddiası için bir şey söyleyemiyorum. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Biliyorsunu Vatan Ağabey evliydi. Kimseye de bir düşmanlığı yoktu. Neşeli bir insandı” dedi.

CİNAYETİN SEBEBİ AYRILIK MI?

Öte yandan edinilen bilgiye göre Vatan Şaşmaz, Aker’den ayrılmak istedi. Çift ayrılığı konuşmak üzere otelde buluştu ve belli bir süre sonra tartışmaya başladı. Öfkesine yenilen Aker, yanında getirdiği tabancayla otelin kapısından çıkmak üzere hareketlenen Şaşmaz’ın sırtına iki el ateş etti. Şaşmaz, vurulduktan sonra tam otel odasının kapısının önüne düştü.

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