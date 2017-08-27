Vatan Şaşmaz öldürüldü

Beşiktaş'ta lüks bir otelde biri kadın biri erkek 2 ceset bulundu. Sırtından vurularak öldürülen erkek şahsın Vatan Şaşmaz olduğu ortaya çıktı. Şaşmaz'ın sırtına 4 kurşun isabet ederken, Filiz Aker'in tek kurşunla intihar ettiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta ünlü bir otelde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın otel odasında sırtından vurularak öldürüldüğü, Şaşmaz’ı vuran kadının ise başına ateş ederek intihar ettiği doğrulandı. 2015'TE EVLENMİŞTİ Ünlü sunucu Şaşmaz, 2015'te mimar Yasemin Adalı ile hayatını birleştirmişti. Eşine evlilik sözleşmesi imzalatan Vatan Şaşmaz'ın nikahına, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Filiz Aker'den dikkat çeken paylaşım: Filiz Aker'in, 25 Ağustos tarihinde silahla fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. İşte Filiz Akel'in o fotoğrafı: