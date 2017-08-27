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Vatan Şaşmaz öldürüldü
Vatan Şaşmaz öldürüldü
Beşiktaş'ta lüks bir otelde biri kadın biri erkek 2 ceset bulundu. Sırtından vurularak öldürülen erkek şahsın Vatan Şaşmaz olduğu ortaya çıktı.
27 Ağustos 2017 Pazar 21:32
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