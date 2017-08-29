Bugünkü YENİÇAĞ »

Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

»
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Vatan Şaşmaz’ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi’nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı. Şaşmaz'ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii’ne götürüldü. Şaşmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Ailesi Vatan Şaşmaz’ın eşinin çevresinde adeta etten bir duvar oluştururken, cenazeye katılan isimler üzüntülerini belirtti.

Vatan Şaşmaz’ın dört aylık hamile eşi Yasemin Adalı’nın son derece üzgün görünürken, onu Şaşmaz’ın annesi teselli etti. Sözcü’ye konuşan Yusuf Adalı, hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz için; ‘Dünyalar iyisi bir insandı’ şeklinde konuştu. Cenazeye Vatan Şaşmaz’ın podyum arkadaşları

İlgili Haberler
Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon ayrıntısı!Filiz Aker'in abisinden şok açıklamalarVatan Şaşmaz'ın işte son görüntüleri!
Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyorVatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyorMedya Arkası (29.08.2017)Medya Arkası (29.08.2017)Juncker: "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor"Juncker: "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor"Kerkük sözde Kürdistan referandumuna dahil edildiKerkük sözde Kürdistan referandumuna dahil edildiAKP'nin kâbusuAKP'nin kâbusuÇelik: "İnsanlığa karşı işlenen suç soykırıma dönüştü"Çelik: "İnsanlığa karşı işlenen suç soykırıma dönüştü"Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandıTemmuz ayı ihracat rakamları açıklandıFETÖ’den inkar tatktikleriFETÖ’den inkar tatktikleri'FETÖ, 2014'te Emniyet'ten 50 milyon lira himmet topladı''FETÖ, 2014'te Emniyet'ten 50 milyon lira himmet topladı'Tuna: "AKP'li gevşekler"Tuna: "AKP'li gevşekler"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti