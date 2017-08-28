Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni konuştu!

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otelde öldürülmesinin ve aynı silahla intihar etmesinin ardından Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki son konuşmalarını anlattı.

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otelde öldürülmesinin ve aynı silahla intihar etmesinin ardından Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki son konuşmalarını anlattı.

Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'ın haberine göre Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki o anları şöyle anlattı:

"BİR ARKADAŞIMLA GÖRÜŞECEĞİM DEDİ"



“Cafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. 'Çok mutluyum' diyordu. 'Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzülme' falan filan diyordu. 'Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim' dedi. 10 dakika geçti atadım 'geliyor musun canım' dedim, 'geliyorum' dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. Yukarı çıktım kapıyı çaldım kimse açmıyor. Teyzeme 'ona ulaşamıyorum' dedim. Güvenlik aldık resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilit kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük 'herhalde Vatan’dır bu' dedik. Teyzemle Vatan’ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor şu anda öyle birşey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan’la buluştu bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok.



"TEYZEM YILLARDIR PLATONİK AŞIKTI"



Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan’a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana 'yarım saat yukarı çıkıyorum' diye diretti. 'Bir arkadaşım' dedi 'geliyorum' dedi. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet’le evlenince buradan gelin çıktım.



"KARISINI BOŞAYACAK BENİMLE EVLENECEK"



Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. 'Teyze saçmalama' derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan’a olan aşkını bildiğimden odur dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a 10 kat daha çok üzüldüm. Neredeyse iki senedir teyzem bu otelde kaldığından silahı öyle sokmuş olabilir.