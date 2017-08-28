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Vatan Şaşmaz’ın öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

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Vatan Şaşmaz’ın öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş’ta 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın, öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Vatan Şaşmaz’ın kapıya yakın bir şekilde yüzüstü yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin Şaşmaz'ın yanında olduğu görülen görüntülerde, Aker’in ise yatağın üzerinde sırt üstü yattığı görülüyor.

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