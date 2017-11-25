Vatandaş fakirleşti, milyonerler çoğaldı!

1 yılda hanehalkı varlıkları 68 milyar dolar azalarak 1 trilyon 68 milyar dolara gerilerken dolar milyonerlerinin sayısı arttı. 5 milyon dolar ve üzerinde varlığı olanlara 642 kişi eklendi.

Bütün ülkelerdeki hanehalkı ve kişi başına varlıkları derleyen İsviçre finans devi Credit Suisse'in ‘Küresel Servet Raporu'nun ayrıntılı verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de son 1 yılda toplam hanehalkı varlığı 68 milyar dolar azalarak 1 trilyon 68 milyar dolara inerken, dolar milyonerlerinin sayısı arttı. Sözcü'den Engin Esen'in haberine gçre 2017 raporu, Türkiye'de 5 milyon dolar ve üzerinde varlığı olanlara 1 yılda 642 kişi eklendiğini ortaya koydu. Bu gruptakilerin toplam sayısı 12 bin 916 oldu. 1 milyon dolar ve üzerinde varlığı bulunanların sayısı da 323 kişi artarak 77 bin 602'ye çıktı.

Diğer yandan, 80 milyon içinde yalnızca 1 milyon kişinin 100 bin dolar ve üzerinde varlığa sahip olduğu kaydedildi. Varlıklarının toplamı 10 bin doların altında kalanların oranı ise yüzde 72.6'dan yüzde 75.6'ya yükseldi. Yüzde 22.5'lik kesimin 10-100 bin dolar varlığa sahip olduğu belirtilirken, 100 bin-1 milyon dolar arasında varlığı bulunanların oranı yüzde 1.7'de kaldı.

16.3 MİLYON YOKSUL VAR

Böylece, yarım milyar dolar ve üzerinde varlığı olanların sayısı 1 yılda 12 kişi çoğaldı. 2015-2016 döneminde de 4 kişi bu gruba dahil olmuştu. Credit Suisse'in son 3 yıldaki raporlarını değerlendiren CHP'li Tekirdağ Milletvekili ve eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Twitter mesajında bu tabloya tepki göstererek, “Bir yanda resmi rakamlarla 16 milyon 328 bin vatandaşımız yoksulken; diğer yanda 500 milyon dolar ve üzeri serveti olan ultra zenginlerin sayısı iki yılda 16 kişi artarak 76'ya çıkıyor” dedi.

608 MİLYAR DOLAR KAYIP

Türkiye'deki toplam varlıkları 1 trilyon 68 milyar dolar olarak hesaplayan Credit Suisse, 2007'de ise Türkiye'deki toplam varlığın 1 trilyon 676 milyar dolar olduğunu kaydetti. 10 yıllık kayıp 608 milyar doları buldu. Varlıkların 1 yılda hanehalkı başına yüzde 6, kişi başına yüzde 7.9 eridiği belirtilirken, kişi başına ortalama varlık 20 bin dolar, kişi başına ortanca varlık 5 bin dolar, kişi başına borç 5 bin 100 dolar oldu. Hanehalkı başına en çok düşüş yüzde 49 ile Mısır'da, yüzde 6'şarlık oranlarla Japonya ve Türkiye'de görüldü.

Türk vatandaşlarının varlıklarının yüzde 75.9'unun nakit, vadesiz mevduat, çek, devlet tahvili gibi likit varlıklar, yüzde 12.2'sinin hisse senedi ve bono gibi varlıklar, yüzde 11.9'unun diğer finansal varlıklar halinde bulunduğu kaydedildi.

ADALETSİZLİK MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğinin ‘kırılgan' olduğunu içeren Credit Suisse'in 2017 yılı “Küresel Servet Raporu” Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Türkiye'nin servet kaybı yaşayan ülkelerden olduğuna, dünya genelinde gerilemenin en çok yaşandığı ilk üç ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. Salıcı önergesinde, 52.1 milyon yetişkine düşen toplam servetin 2016'da 1 trilyon 136 milyar dolar, yetişkin başına servet 21 bin 790 dolar olduğunu hatırlattı.