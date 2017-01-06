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Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
İzmir'deki hain terör saldırısında kahraman polis memuru Fethi Sekin'in vurulduğunu gören vatandaş, çatışma devam etmesine rağmen teröristi böyle tekmeledi.
06 Ocak 2017 Cuma 11:03
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.