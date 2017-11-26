"Vatandaşa verilen kömürler 'olmayan' kamyonlarla dağıtılmış"

CHP'li Pekşen, kömür dağıtılan bin 30 araç plakasının sahte olduğunu kaydetti

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan vatandaşa dağıtılması gereken kömürlerin dağıtılmış olarak gösterildiği öne sürüldü. Sayıştaş raporuna yansıyan olayda kömür dağıtan bin 30 araç plakasının sahte olduğu belirtildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, kömürün dağıtıldığı öne sürülen 1.030 aracın plakasının sahte olduğunu kaydetti. Pekşen, “Araçların bazıları motosiklet çıktı. Bir kamyon da Çorum Dodurga'dan yola çıkıp, aynı gün 2 bin 700 kilometre yol yaparak 20 ton kömür dağıtmış. Kömür dağıtımı, tam bir yolsuzluk masalı'' dedi.

MALİYETİ 1 MİLYAR LİRA

Meclis'te de gündeme getirdiği kömür yolsuzluğunun ayrıntılarını anlatan Pekşen, ‘enerji santrali kuracağız' diyen holdingin, 116 milyon tonluk kömür havzası ihalesini aldığını söyledi. Pekşen şöyle devam etti: “2013 yılından bugüne kadar bir tek çivi çakmıyor. Kurum ne redevans alacaklarını takibe koyuyor ne de bu firmayla ilgili bir tek işlem yapmıyor. Hepimiz seyrediyoruz, tam 1 milyar dolar. Fakir Fukara Fonu üzerinden büyük bir soygun yapılıyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Toplam 2.2 milyon ton kömür dağıtılmış. Kömürün toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar civarında ve bu kömüre ilişkin hazineden alınan paraların kimin cebine aktarıldığı ve aradaki rantın ne miktarda olduğunu hesaplarsanız devasa bir rakam çıkıyor”

MOTOSİKLETLE Mİ DAĞITILMIŞ

Kömürlerin güya 1.030 araçla dağıtıldığını kaydeden Pekşen ancak araçların plakalarının sahte olduğunu ifade etti. Pekşen, “Sözde kömür dağıtımı yapılmış. Araç plakalarına bakınca, bunların bir kısmı otomobil, bir kısmı motosiklet. Motosikletle kömür dağıtımı mı yapılmış? Bir kamyon da Çorum Dodurga'dan çıkmış, bir gün içerisinde tam 2 bin 700 kilometre ve üzerindeki 20 ton kömürle yol yapıp kömür dağıtmış. Fakir fukaraya gönderdiğiniz kömürü 100 liraya mal edip devletin hazinesinden 420 lira para alıp bunu da yandaşlara aktarmak, hangi vicdanla izah edilir?” diye sordu.