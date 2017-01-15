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Vatandaşın MHP vekillerine mektubu!
MHP'nin başkanlık sistemine evet demesinin ardından vatandaşların ve partililerin tepkileri dinmiyor. Tepkisini hazırladığı mektupla gazetemize ileten, Emekli Adalet Başmüfettişi Davut Çakır'ın yakarışını aynen yayınlıyoruz.
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