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Vatandaşın MHP vekillerine mektubu!

Vatandaşın MHP vekillerine mektubu! 1
MHP'nin başkanlık sistemine evet demesinin ardından vatandaşların ve partililerin tepkileri dinmiyor. Tepkisini hazırladığı mektupla gazetemize ileten, Emekli Adalet Başmüfettişi Davut Çakır'ın yakarışını aynen yayınlıyoruz.
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