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'Vatanım Sensin' dizisine sürpriz oyuncu

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'Vatanım Sensin' dizisine sürpriz oyuncu
Okan Yalabık 'Vatanım Sensin' dizisinin kadrosuna katıldı.

Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin" dizisinin kadrosuna, son olarak internet dizisi "Masum"da yol alan Okan Yalabık dahil oluyor. 

Baş rollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Şebnem Hassanisoughi'nin paylaştığı yapımda, Okan Yalabık'ın hangi rolle ekran karşısına geçeceği ise henüz açıklanmadı. 

Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa rolüyle hafızalara kazınan Okan Yalabık, aynı dizide Sultan Süleyman rolündeki Halit Ergenç’le 4 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşacak. Öte yandan bu hafta verilen aranın yeni hikaye yazımında yaşanan sorun nedeniyle gerçekleştiği de iddialar arasında.

Vatanım Sensin’in 17. ve yeni bölümü 2 Mart Perşembe akşamı 20.00’de Kanal D’de olacak.

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