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Ve Emenike'nin yeni takımı belli oldu

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Ve Emenike'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin transferinde sıcak gelişme yaşandı.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.

Rus ekibinin yöneticileriyle, sarı lacivertli takımın yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Nijeryalı forvet oyuncusunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

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