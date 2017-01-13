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Vefatının 5. yılında Rauf Raif Denktaş...
Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi lideri Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 5. yıl dönümü… Ömrünü, Kıbrıs Türkleri’nin özgür, huzurlu ve refah içinde yaşaması için adayan Denktaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında ise bağımsız bir Türk Devletini miras bıraktı.
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 11 2016
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