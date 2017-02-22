Vekil artışının vatandaşa maliyeti 105 milyon TL!

Başkanlık sisteminde milletvekili sayısının artması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “550’den 600’e çıkarmak mı bu ülkeye zarar?” dedi. Erdoğan’ın “ne zararı var” dediği artış için vatandaşın cebinden yıllık 21 milyon TL, 5 yılda 105 TL çıkacak.

Başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişiklik teklifinin en çok tartışılan maddelerinden biri de milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkmasıydı. Kamuoyundan tepkiler gelmesine rağmen bugün Müteahhitler Birliği Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anayasa değişikliği toplam 18 maddeden oluşuyor. Ricam, bu maddeleri teker teker okumanızdır. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması mı bu ülkeye zarar?” ifadelerini kullandı.

BİR VEKİLİN MALİYETİ 35 BİN TL!



2016 yılında milletvekili maaşı 17 bin lira olarak biliniyor. Yine bir milletvekilinin yanında 3 personel çalıştırma hakkı bulunuyor. Bunların sırasıyla aldıkları ücretler ise şu şekilde:

Milletvekili Danışmanı (bekar) olarak görev yapanların brüt ücreti 6.973 TL. (Net: 5135 TL)

Milletvekili İkinci Danışmanı (bekar) olarak görev yapanların (bekar) aylık brüt ücreti 6.096 TL.(Net:4.500 TL)

Milletvekili yanında çalışan danışman dışındaki diğer personelin (bekar) aylık brüt ücreti 5.261 TL. (Net:3.896TL)

5 YILLIK MALİYET 105 MİLYON TL

Bu rakamlara göre bir milletvekilinin, danışmalarıyla birlikte aldığı ücret 35 bin lirayı bulurken; yeni anayasa değişikliğiyle birlikte 50 milletvekilinin daha eklenmesi demek, vatandaşın cebinden aylık yaklaşık 1 milyon 750 bin liranın daha çıkması anlamına geliyor.

Vekil artışının yıllık maliyeti yaklaşık 21 milyon TL olarak hesaplanırken, 5 yıllık seçim döneminde toplam 105 milyon TL vatandaşın cebinden çıkacak!