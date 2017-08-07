Veliefendi Hipodromu'nda çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenleniyor. Polis, hipodroma giriş ve çıkışları kapattı.

Türkiye’deki at yarışı sektörünün beyni konumundaki Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu güne operasyon ile uyandı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Veliefendi Hipodromu’nda operasyon düzenledi.

Operasyona çeşitli Şube ve ilçelerde görevli çok sayıda polis katılırken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri de görev aldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda yarış atlarının bulunduğu alanlar ve diğer bölümler arandı. Çalışanların Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) üzerinden sorguları yapıldı.

Daha öncede defalarca kez arama yapılan hipodromda, arama kaydı olan şüpheliler gözaltına alınmış, bazı şüphelilerde silah ve uyuşturucu ele geçirilmişti.