Ver elini monarşi

Anayasa değişikliğinde monarşinin izleri olmadığını söylemek mümkün değil. Çünkü, 18 madde de monarşik bir yönetime doğru gidildiğinin işaretleriyle dolu...

Anayasacı Burhan Kuzu'ya sorun bakalım, o ne diyecek...

Onunla aynı kafada olan AKP'liler "Hayır, değişiklikte monarşinin izleri yok" diyebilirler mi?

Yasamayı etkisiz hale getiren, yürütmeyi üstlenen, yargıyı da kontrol eden bir irade, monarşiye işaret değil midir!

* * *

Monarşik bir yönetim biçiminden topluma hayır gelmez. Gelir diyerek İngiltere krallığını, Belçika krallığını, İsveç krallığını,

Norveç krallığını, İspanya krallığını ve Hollanda krallığıyla benzer krallıkları gösteremezsiniz. Çünkü o ülkelerde rejim, demokrasiye dayanan meşruti monarşidir yani tek kişinin egemenliği değil...

Esasen cumhuriyetle monarşi benzeşmezler ve bağdaşmazlar. Ama meşruti monarşi demokrasiyle bağdaşır...

Birçok ülkede yaşanan bu!

* * *

Referandumdan evet çıkarsa Türkiye'de rejim monarşi olarak şekillenecek. Gerçek anlamda bir cumhuriyet de, demokrasi de maalesef yeniden hayalimiz olacak!

Ne olacak bu Irak'ın durumu

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Irak yönetimi de bizimkine benziyor...

Neden benzediğini anlatacağım ama önce halimize değinelim.

İpin ucunu bıraktık, devletin hemen her mekanizmasına FETÖ'cüler sızmasına yol açtık. Nice sonra inlerine girildi. Halen bulundukları yerlerden çıkarılmaları sürüyor ve yakalanan yargıya teslim ediliyor.

Hızlı biçimde ayıklama yapıldığı halde sayıları maalesef bir türlü azalmıyor. Devleti ele geçirmek konusunda ne kadar planlı davrandıkları belli oldu...

* * *

Irak'a gelince...

Basiretsiz bir irade ülkeyi berbat etti. Devlet otoritesi kalmadı. Ülke fiilen bölünmüş sayılır; kuzeyde Kürt Yönetimi egemen. Ülkede bir tür federasyon gerçeği yaşanıyor.

Musul, Telafer, Kerkük, Sincar gibi alanlarda DEAŞ terör çetesi varlığını kanlı eylemlerle sürdürüyor. Hareket halindeler, sürekli eylem için sürekli hareket dedikleri şekilde yaşıyorlar...

Irak güçleri bunlarla başa çıkamıyor...

DEAŞ'ı hedef alacaklarına "Türk askeri topraklarımızdan çıksın" diye yaygara halindeler. Başika'da 600 Mehmetçik var, hem Irak askerlerine, hem Peşmergeler'e eğitim veriyoruz. Irak Başbakanı ülkede konuşlanmış 5 bin 300 Amerikan askerinin varlığına ses çıkaramıyor, Mehmetçik'i hedef alıyor.

Ülkede 500 Fransız, 500 İtalyan, 350 İngiliz askeri mevcut.

Diğer AB üyesi ülkelerin de değişik sayıda askeri var. Başbakan İbadi bu işgalci güçleri es geçiyor, dilini bize uzatıyor...

Tipik yılan!

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İnsan haklı olarak, komşu olduğumuz bu ülkenin halin ne olacağını merak ediyor...

Har vurup harman savurmak

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Belediyeler halka hizmet için para bulamıyor ama başkanların propagandasını yapmak amacıyla panolar hazırlatmaya, afişler bastırmaya, dövizler yazdırmaya para buluyor...

İstanbul'da durum böyle, belediyeler propaganda yarışı halinde...

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O paralar İller Bankası tarafından belediyelere, nüfusları oranında ve hizmet yapsınlar diye veriliyor... Fakat büyük kısmı hizmete değil başkanın propagandasına harcanıyor...

* * *

İstanbul başta olmak üzere hemen bütün kentlerde 21. Yüzyıl'a geldiğimiz halde altyapı noksanları henüz giderilmiş değil. Mesela, yağmur yağmaya görün, kentlerimiz içi lebaleb insan dolu akvaryuma dönüyor... Buna rağmen başkanları öven harcamalar kısıtlanıp paralar altyapı için harcanmıyor.

Belediyelerin , propagandaya dönük harcamalarına kısıtlama getirmek lâzım. Paralar savrulmaz, kişiler de boş yere methedilmez.

ÖZETLE

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Referandumdan geçer de yasalaşırsa ortaya çıkacak tek adamlı rejim, sadece AKP'nin değil, Devlet Bahçeli'nin de eseri olacak. Erdoğan boşuna MHP liderine teşekkür etmiyor ki... Referandum için sandığa giderken rejimin tek kişilik banisini asla dikkatlerimizden kaçırmayalım.

ANLAMLI SÖZLER

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Ha lider, ha palyaço, farkı yok; ikisi de insanı yükseklere yerleştirir. (Charlie CHAPLİN)