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Vergi daireleri 24:00’a kadar açık

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Vergi daireleri 24:00’a kadar açık
Bakanı Ağbal yarın ve çarşamba günü vergi dairelerinin gece 24:00'a kadar açık olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yarın ve çarşamba günü vergi dairelerinin gece 24:00'a kadar açık olacağını söyledi.

İşte Bakan’ın açıklamalarından satırbaşları:

21 milyar TL teslimat yapıldı. İster vergi dairesine gitsin ister bankaya gitsin internet bankacılığından ödeyebilirler. Bugüne kadar vergi dairelerimize 8.5 milyon başvuru aldık. 80.4 milyar TL yapılandırma oldu. 6 milyon vatandaş yararlandı. Yarın ve öbür gün bütün vergi daireleri saat 24:00’a kadar açık olacak.

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