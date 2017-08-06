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Veysel Kösele istifa dilekçesini kuryeyle göndermiş

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Veysel Kösele istifa dilekçesini kuryeyle göndermiş
Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 2 Ağustos Çarşamba günkü toplantısında, atama bekleyen Oramiral Veysel Kösele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na koramiral rütbesindeki Özbal'ın atanmasının ardından emeklilik dilekçesini bakanlığa bağlı özel kurye ile gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre YAŞ'ta kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Bu atama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği konuluşan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yle ilgili bir belirsizliğe neden olmuştu. Kösele ise yakın çevresine “TSK’ya sorun çıkarmam” diyerek emekliliğini isteyeceğinin sinyalini vermişti. Kösele, emeklilik dilekçesini komutanlığına bağlı özel kurye ile gönderdi. Deniz Kuvvetleri’ne ulaşan emeklilik dilekçesinin en geç yarın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) iletilerek işleme konulması bekleniyor. Kösele, 30 Ağustos’a kadar izinli sayılacak ve 1 Eylül’den itibaren de emekliye ayrılmış olacak.

Kösele gibi Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu da aynı yöntemle emeklilik dilekçesini gönderdi. Koramiral Korlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal’dan daha fazla kıdeme sahipti. Korlu’nun teamüllerin dikkate alınmamasına tepki olarak emekliliğini istediği ileri sürüldü. Bu durumda Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı veya Donanma Komutanlığı için öne çıkacağı iddia ediliyor. Söz konusu istifaların işleme konulmasından sonra TSK’da önümüzdeki haftadan itibaren yeni görev atamalarının yapılması bekleniyor.

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