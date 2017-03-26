Veysi Kaynak: Galatasaray'a yazık ederler!

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu HaftaSonu programının canlı yayın konuğu oldu. Çelik'in sorularını yanıtlayan Kaynak, Galatasaray'ın kulüp üyeliğinden ihraç etmediği Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili de konuştu.



ASLA KABUL EDİLEMEZ

Galatasaray'ın böylesine tartışılacak bir karara imza atmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Galatasaray sadece Türkiye’deki değil Türkiye dışında hem soydaşlarımızın hem de İslam dünyasında Türkiye’ye sempati duyan herkesin takımı olmuştu UEFA kupasını kazanmasıyla. Bunu muhafaza etmesi gerekirdi. Hakan Şükür FETÖ'ye sempatisini gizlemeyen bir şahıs. Bütün bu deliller ortadayken Galatasaray gibi bir takımın böyle tartışılacak bir karar imza atması asla kabul edilemez" diye konuştu.

ONLARIN BAĞLANTISI 'ŞÜKÜR' KADAR DEĞİL

Diğer ihraç edilen isimlerin Hakan Şükür kadar FETÖ ile bağlantısını olmadığını vurgulayan Kaynak, "Orada ihraç edilenler var. Onların FETÖ'yle bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür o camianın sembol isimlerinden biri olmuştu. Hakan Şükür’ü ihraca uygun görmediyseler ötekilerine yazık etmişler. Bu isimler sahip çıkıyorlarsa Galatasaray’a yazık ederler. Galatasaray bu sempatiyi kaybeder diye endişe ediyorum. Neden böyle olduğuna dair benim tahminin yok. Çok yeni bir havadis" dedi.

YAZIK OLDU

Galatasaray'ın Şükür üzerinden FETÖ ile özdeşleşirme ile karşı karşıya kaldığını belirten Kaynak, "Şundan olabilir diye tahmin ediyorum: Hakan Şükür Galatasaray ile özdeşlemiş bir isimdi. Şimdi Hakan Şükür üzerinden Galatasaray’ı maalesef FETÖ ile özdeşleştirme tehlikesine düşmüştür Galatasaray. İkinci hadise şu, 15 Temmuz’da şu içinde bulunduğumuz stüdyo bile basılmıştı. Darbeciler Türkiye’nin her tarafına saldırdılar. Her siyasi görüşe her renge saldırdılar. Ama sonradan geldiğimiz safha sanki bu Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ arasında bir meseleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor birileri tarafından. Galatasaray belki de bu aldanmışlığa düşmüştür. Camianın tamamını kast etmiyorum. Üyelik ihracına ret oyu verenleri kast ediyorum. Bizim Türkiye sınırları dışında özellikle Türki cumhuriyetler ve İslam dünyasında Galatasaray’ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yazık oldu" şeklinde konuştu.