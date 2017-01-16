... AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın "Gerekli nisap sağlanırsa Anayasa'nın bütün maddeleri değiştirilebilir. Anayasa'nın değiştirilemez denilen maddesini kabul etmek mümkün değil" dedi.

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İnsanda biraz vicdan olur, yurt sevgisi olur, öyle değil mi?

Bahsedilen 4 maddenin ilk üçü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturuyor:

* Türkiye devleti bir Cumhuriyet'tir.

* Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

* Türkiye'nin dili Türkçe'dir, bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır, millî marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır.

Ve devletin temelini oluşturan bu ilk 3 madde, "Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" hükmüyle 4'üncü madde tarafından korunuyor. İşte değiştirilmesini telaffuz ettikleri maddeler bu hükümleri içeriyor.

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AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "Gerekli, çoğunluk sağlanırsa Meclis'te yeni bir Anayasa yapabiliriz" demesi AKP'nin beyninde yatan tehlikeli düşünceleri ortaya koyuyor. Neyse ki MHP milletvekilleri (Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye rağmen) bu sözlere itibar etmedi. Tepkiyi gören AKP de şimdilik geri adım attı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini yok etmek isteyen zihniyete sahip olan herkese "Vicdanınız kurusun!" demeyip de ne diyelim?..

Rahmi Turan Sözcü

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Yuhalama! Rahatlama!

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Bir milletvekili söz aldı, "maddeleri değiştirilemeyen anayasa olmaz" konuşması yaptı. MHP'li milletvekilleri ayağa kalktı. AKP'li milletvekilini yuhaladılar. Yuhalamak rahatlatır ama gerçeği değiştirmez. Anayasa teklifini Meclis'ten çıkartıp referanduma götürebilmek için MHP oylarını AKP oylarına yama yapanların akıllarının gerisinde ilk 3 maddeyi de değiştirmek yatıyor. Şimdilik gizliyorlar. MHP'yi AKP'nin içinde eritme süreci tamamlanınca açık açık söyleyecekler. MHP'den 27 vekil çıksa, "Hayır" oyu verse 330'u bulamayacaklar. 27 altın adam aranıyor.

Necati Doğru Sözcü

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Vekillerin kahreden hali

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...Prof. Sami Selçuk; "İsterdim ki aydınlar, toplantı üstüne toplantı yapsınlar, sürekli konuşsunlar, iktidarı ve toplumu uyarsınlar. İsterdim ki, özellikle iktidar milletvekilleri, gidişin iyi olmadığını dile getirsinler. Özellikle hukukçu olanlar, hukukun saygınlığını koruyup gözeterek, tasarlanan (taammüden) işlenmekte olan yanlışı yöneticilere duyursunlar. Böyle bir metne oy vermenin insan şerefi üzerine titreyen hukuka aykırı olacağını, fakültelerde öğrendikleriyle bağdaşmadığını, hocalarını kabirde bile rahatsız edeceğini haykırsınlar. Ama bırakın haykırmayı, gördüğüm kadarıyla rahatsız bile değiller" diyor.

Aslında bütün mesele siyasi partiler yasasında düğümleniyor. Mevcut siyasi partiler yasasına göre seçilmiş olan milletvekillerin akıl ve iradelerini ipotek altına alan bu sistemden onların özgürce oy kullanamadıklarını görmek insanı kahrediyor. Öyle bir durum ki kendisi seçilmiş olan bir milletvekili, kendi fikrini ve vicdanını seçme hak ve imkânına sahip değil! Dolayısıyla burada belki seslenilmesi gereken milletvekilleri değil liderler olmalı... Liderlerin akıl ve vicdanlarını ortaya koymalarını ve seksen milyon insanımızın özgürlüklerini ve haklarını garantiye almak için sağduyularını devreye sokmalarını güçlü bir şekilde talep etmeliyiz. Aksi takdirde mi... Allah sonumuzu hayreylesin.

Ayşe Sucu Sözcü

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MHP 7 Haziran'da neden koalisyona razı olmadı

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Anayasa oylamaları sürerken kamuoyunda MHP üzerine yürütülen tartışmalar da giderek alevleniyor. Açık söyleyeyim, bu kadar insan içindeyim, hemen her siyasi görüşten tanıdıklarım, dostlarım, arkadaşlarım var. Şu ana kadar MHP'li olup da Bahçeli'nin Erdoğan'ı ille de padişah yetkisinde bir başkan yapmak istemesinin nedenini anlayan bir kişi bile yok.

Olmadığı gibi "bunu destekleyen" tek MHP'liye de rastlamadım.

Sokaktaki vatandaşlar birbirlerine hep aynı soruyu soruyor "MHP neden böyle bir şey yapıyor?"

Cumartesi günü Beylerbeyi'nde sohbet ettiğim bir grup MHP'li genç "Madem bugün AKP'ye destek verecektik, 7 Haziran'da iktidarda olma şansını neden teptik" diye sordular. Gençlerden biri "7 Haziran seçim sonuçları açıklanırken, aramızda (herhalde iktidara ortak oluyoruz) diye konuşuyorduk. Ama daha gece yarısını geçmeden genel başkanımız halkın bize muhalefet görevi verdiğini ve yeni bir seçime hazır olduğumuzu söyledi, hepimiz şoke olduk" dedi. MHP'li gençler 7 Haziran'dan sonra "Genel Başkanın bir bildiği vardır" diye düşündüklerini ve arkasında durduklarını belirterek "ama geldiğimiz nokta çok kötü, iktidara ortak olmak varken Erdoğan'ı tek başına hükümdarlığa taşıyoruz, bunu kendi kendimize bile izah edemiyoruz" diye yakındılar.

Haksızlar mı?

Sahi "Bahçeli neden böyle yapıyor?" ve "7 Haziran'da koalisyona neden razı gelmedi?"

Can Ataklı Korkusuz

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Bahçeli'nin finali!

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Bu hafta sonu gelirken Meclis'ten anayasa teklifinin kabulüyle MHP de hayatının final aşamasına girmiş olacak.

(...)

Ak Parti eğer MHP'nin ömrünü kendi yedeğinde biraz daha uzatmak isterse seçim barajını yüzde 7'ye çekmeyi de düşünecektir.

Ancak bu ihtimalin karşılığı HDP'nin Meclis'e daha kuvvetli olarak gelmesidir...

Bir diğer ihtimal de Bahçeli'nin seçeceği MHP'lilerin Ak Parti listelerinde milletvekili adayı gösterilmeleridir.

Bunlar seçildikten sonra tekrar MHP'ye döner, grup kurar ve iktidarın küçük ortağı pozisyonunda MHP'nin ömrü biraz daha uzayabilir.

Bu şekilde girilecek bir seçimde MHP seçmeninin ne kadarının Ak Parti'ye oy vereceğini söylemek kolay değil...

Her durumda MHP için bir çıkış kalmamıştır. Devlet Bahçeli, en büyük siyasi hamlesinde Ak Parti'ye bu desteği verirken bunları hesaba katmamış olabilir mi?..

Okay Gönensin Vatan