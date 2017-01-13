Vicdanınızı dinleyin!

MHP Meclis Grubu henüz rengini tam belli etmedi. Anayasa değişikliği söz konusu olduğundan itibaren ve yapılan ciddi uyarılara rağmen bazıları AKP'nin kankası olmayı sürdürüyor; bunlar demek ki, siyasal hayatlarının bitmesini istiyor...

Göreceksiniz, yanlış yolda olanlar ileride dayanacak seçmen kitlesini çok arayacak ama bulamayacak.

Siyaseti ya terk edecekler ya da kankalarına sığınacaklar...

* * *

Anayasa değişikliğinin ilk iki maddesi geçti; AKP'nin beklediği 330 oy bu defa 343'e yükseldi. CHP'den oy gitmediğine göre MHP'den 13 oy daha "Evet"e gitmiş oldu.

Yanlış hesaplamıyorsam evet oyu kullanan 26 MHP'li var. Aklını kullanmayan, vicdanına sığınmayan bu AKP kankaları, gelecek kuşaklara nasıl hesap verecek merak ediyorum..

* * *

3. madde görüşülürken kavga çıktı, AKP'liler CHP'lilerin üzerine yürüdü. Küfür, tekme, tokat... Öyle anlaşılıyor ki anayasa değişikliği kavgayla gürültüyle gelecek...

* * *

AKP'ye kankalık yapan MHP'lilere de tepki büyüyor. Bahçeli ekürisine mensup evetçi vekiller sadece milliyetçi ülkücü camia tarafından değil, siyasal geleceğimizin karartılmasına karşı çıkan her yurttaş tarafından da protesto ediliyor...

Atila Kaya'nın dediği gibi, hasıl olacak karanlığa gömülmüş bir siyasal sistemi önleyemediğimizi, dolayısıyla cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, sosyal ve hukuk devlet yapısını koruyamadığımızı gelecek kuşaklara anlatırken "Ülkeyi bu hale üç beş AKP kankası getirdi" demek zorunda kalacağız...

"Size esenlikler dolu bir ülke bırakamadık" çünkü onlarca musibetle başa çıkamadık diyeceğiz...

Dedirtecekler...

Bahçeli'ye sorduklarını farzedelim, hazret ağzını açabilecek ve neden olduğu durumun hesabını verebilecek mi; açtı diyelim, kem küm etmeyecek mi!?

* * *

Gelecek kuşaklar kankalardan mutlaka hesap soracak...

Ne cevap vereceklerini şimdiden düşünsünler!..

* * *

AKP'lilere ve onlara kankalık edenlere sesleniyorum...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizi "Götürün bir adama teslim edin" diye mi kurdu...

"Kalabalığa lüzum yok, millî iradeyi tek kişi de temsil edebilir, birine verin, olsun bitsin" mi dedi...

"Meclis'i, var mı var desinler diye muhafaza edin" önerisi mi yaptı.

"Kuvvetler ayrılığı fuzuli, iyisi mi hepsini bir elde toplayın" diye öğüt mü verdi...

Arada soluk aldıktan sonra "Parlamenter sistem ağır işliyor, ülkeye yararı yok, yasa çıkarmakta zorlanıyor, iyisi mi KHK'lara sığının ki işler tıkır tıkır yürüsün" diye yol mu gösterdi...

"Meclis'in yetkilerini sıfırlayın" mı dedi...

"Padişahlık döneminde de durum böyleydi, siz bana aldırmayın, o günlere dönün" diye tarihi mi işaret etti...

* * *

Vicdan ve akıl sahibi herkes, nereye sürüklendiğimizin içsel bir muhasebesini yapsın...

Herkes, askerler, hukukçular, bilim adamları, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, savcılar, yargıçlar, polisler, iş adamları ve yurttaşlar, hiç kimse içsel muhasebeden kaçmasın...

* * *

Yolu şaşıranlar vicdanlarına sığınsın, onun sesini duymamız lâzım!..

Kitaplık rekor

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Bir haber ajansının geçtiği haberi, üzerinde hiçbir çalışma yapmadan aynen kullanmışlar. Haber, İstanbul'daki eğlence yeri katliamına ilişkin. İlgililer bütün ayrıntılara ulaşmak için -Şimdi sıkı durun ve söyleyeceğime şaşırmayın- tam 90 bin saatlik görüntü izlemiş...

90 bin saatlik görüntüyü izlemek ne kadar sürer...

Elbet de 90 bin saat...

İnsanın ömrü yetmez!

* * *

90 bin saat kaç gün eder; bölün, çarpın, ne çıktı...

Vallahi rekorlar kitabına girer bu rakam...

Saltanat baldan tatlı mı...

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MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Yurttaş aş derdinde MHP'yi yönetenler saltanat derdinde" diyerek gerçeği dile getirdi; evet, görüntü öyle...

Saltanat derdindekilere tepki de büyüdükçe büyüyor...

MHP teşkilatlarından istifalar sürüyor...

Geçenlerde, Devlet Bahçeli tek kişilik partinin lideri durumuna düşecek demiştim.

Ha düştü, ha düşecek durumda...

Öyle anlaşılıyor ki saltanat uğruna muhterem buna da razı!.

Marifet iltifata tâbidir

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Adam devlet adına konuşuyor, çünkü yetkili:

-Adil Öksüz'ün birileri tarafından korunduğu, kişisel görüşüm. Onu birilerinin sakladığı, kaçırmak için de uygun zamanı beklediklerini sanıyorum. Ama önünde sonunda yakalanacaktır"

Ah lan uygun zaman, ne zaman geleceksen gel...

* * *

Yakalanacaktır demek kolay, marifet yakalamada!

ANLAMLI SÖZLER

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Sorumluluk duygusunun ortadan kalkması otoriteye boyun eğmenin en önemli sonucudur. (Stanley MİLLGRAM)