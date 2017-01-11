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Video hakem uygulaması geliyor

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Video hakem uygulaması geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını en kısa zamanda hayata geçireceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemler olarak Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirterek, daha sonra bazı hatalar yaptıklarını söyledi. 

Namoğlu, Antalya'da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirten Namoğlu, "Sezonun 16 haftalık ilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalarda hatalarımız oldu. Ondan sonra tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir hafta olarak hafızalarda kaldı. İkinci devrede bilgi dağarcığımıza koyduklarımızla çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır." diye konuştu. 
Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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