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Viyana'da Büyükelçiliğimize alçak saldırı!

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Viyana'da Büyükelçiliğimize alçak saldırı!
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türk Büyükelçiliği'ne "Erdoğan Türkler’i al götür" yazılı pankart astılar.

Viyana’da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine üzerinde “Erdoğan, Türkleri al götür” yazılı bir pankart açtı. Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada soruşturma devam ediyor.

Pankartın üzerinde Osmanlı kuşatmalarında savaşan Prens Eugen’i temsil eden, at üzerine çizilmiş bir silüet de yer aldı.

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