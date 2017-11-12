Vodafone maratonunda kazananlar belli oldu

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı!

Anadolu yakasından start alan ve Avrupa yakasında son bulan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2 saat 11 dakikalık derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda kazanan ise 2 saat 22 dakika 34 saniyelik derecesiyle Ruth Chepngetich oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonuna bu yıl 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişinin katıldı. İstanbul Maratonu'nun teması çocuklar oldu.