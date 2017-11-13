Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler

Türkiye 1. Lig Bayanlar Voleybol Ligi'nin 7. haftasında Yeşilyurt ile Bahçelievler Voleybol arasında oynanan maçta olaylar çıktı.

Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 2-0 önde olan konuk takım 3. sette 24-19 öne geçti. Bahçelievler Voleybol'un maç sayısı için servis kullanacağı sırada Yeşilyurt Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak'ın Bahçelievler Voleybol Kulübü Başkan Vekili ve İdari Menajeri Büşra Yalçın'a hakaret ettiği iddia edildi.



Sözlü olarak başlayan gerginlik kavgaya dönüşürken, protokol tribününde yer alan Büşra Yalçın'ın çıkan olaylarda darp edildiği ileri sürüldü. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yalçın, hastaneden darp raporu alırken, kendisine fiziki müdahale bulunanlardan şikayetçi oldu.



Yaşanan kavga seyircilerin telefonla çektiği görüntülere yansırken, olaylar nedeniyle tribüne çıkan Bahçelievler Voleybol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Fatih Alper Tuncal'ın da darp edilerek aşağı atılması videolarda yer aldı.



Olaylar sonrasında hakemlerin kararıyla salon boşaltıldı. Yaklaşık 45 dakika sonra devam edilen karşılaşmayı konuk takım 3-0 kazandı.



YEŞİLYURT KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA



Yeşilyurt Kulübünden yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada Büşra Yalçın'ın tavırları nedeniyle olayların çıktığı ileri sürüldü.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şunları kaydedildi:



"Müsabaka, her iki kulüp taraftarının tribünde yer aldığı bir ortamda sakin bir şekilde sürerken 3. setin son sayılarında Bahçelievler Voleybol Takımı'nın 18 numaralı sporcusunun kazandırdığı sayı sonrası yapmış olduğu hareket ve hakemden görmüş olduğu kırmızı kart neticesinde sporcu velilerinin sözlü atışmaları ve birbirlerine doğru hareketlenmeleri üzerine hakem ve gözlemci tarafından durdurulmuştur. Salonun tamamen boşaltılarak devam edileceği talimatı üzerine gerekli çalışmalara başlamak üzereyken protokol tribününde oturan Bahçelievler Voleybol Takımı'nın menajeri olduğunu belirten bayan agresif bir şekilde kimsenin kendisini dışarı çıkaramayacağını ifade edip bulunduğu tribünde kendisini sakinleştirip dışarı davet eden görevlilere hakaret ve küfürler ederek karşılık vermesi üzerine alevlenmiştir. Bu bayanın provokasyonu ile saha içinden Bahçelievler Voleybol Takımı'nın sorumlu teknik kişileri de tribüne tırmanarak meydana gelen kargaşaya dahil olmuşlardır. Güvenlik güçlerinin de yardımıyla olay bastırılmış ancak sonrasında voleybol camiasına yansıtılan görüntüler en çok kulübümüzü rahatsız etmiştir."



Daha önce maçlarında herhangi bir olay çıkmadığının aktarıldığı açıklamada, "Salonumuz, Türkiye'nin en rahat ve en huzurlu maç seyredilen salonlarından biri olarak bilinir. Yıllardır oynadığımız Türkiye liglerinde yaptığımız en kritik maçlarda bile herhangi bir olay yaşanmadığı gibi, hakemler tarafından durdurulan bir maçımız dahi olmamıştır. Bu nedenle dün bir provokasyon sonucu yaşadığımız ve bir daha hiç yaşanmamasını temenni ettiğimiz görüntülere yol açan bu maç ile ilgili üzüntülerimizi çok değerli voleybol camiası ile paylaşırız." denildi.

BAHÇELİEVLER VOLEYBOL CEPHESİ

Bahçelievler Voleybol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Fatih Alper Tuncal, Büşra Yalçın'ın darp edildiği için burnundan kan geldiğini söyledi.



Tuncal, sahadayken tribünlerdeki gerginliği gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:



"Rakip takım taraftarlarının velilerimizin üstüne saldırması üzerine araya menajerimiz Büşra Yalçın girdi. Olaylar yatıştıktan sonra Büşra Yalçın protokol tribününe döndü. Bu sırada bana seslenerek 'Beni çıkartmak istiyorlar.' dedi. Ben de kulübün temsilcisi olduğunu ve protokolde kalması gerektiğini söyledim. Aradan 1 dakika geçmişti yeniden olaylar çıktı. Aldığı darbeler nedeniyle Büşra Yalçın'ın burnundan kan geldiğini gördüm. Etrafının çok kalabalık olduğunu görünce protokol tribününe çıkarak menajerimizi korumaya çalıştım. Aldığım yumruk darbeleriyle beni tribünden sahaya attılar. Daha sonra menajerimizi sahaya aldık. Menajerimiz bu esnada baygınlık geçirdi. Polisler olaya müdahil oldu ve tribünler boşaltıldı. Sporcularımız ağlıyordu."



Yeşilyurt Kulübünün yaptığı açıklamaya değinen Tuncal, "Yeşilyurt Kulübünün açıklaması yalan. Yaptıkları açıklamada salonun boşaltılacağını ancak Büşra Yalçın'ın buna karşı çıktığını yazmışlar. Fakat sahanın boşaltılmasına kavgalardan ve Büşra hanımın darp edilmesinden sonra karar verildi. Oyuncumuz Ebrar Karakurt, milli takımımızın oyuncusu. 18 yaş altı kategorisinde dünyanın en iyi smaçörü seçildi. Oyuncumuzun rakip takım oyuncularına küfür ettiği ve olayların bundan dolayı çıktığı söylenmektedir. Oyuncumuzun ağzından kesinlikle bir küfür çıkmamıştır. Sevinmesinden dolayı tribündekiler sinirlenerek olayların başlamasına sebep olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.