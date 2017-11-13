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Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Türkiye 1. Lig Bayanlar Voleybol Ligi'nin 7. haftasında Yeşilyurt ile Bahçelievler Voleybol arasında oynanan maçta olaylar çıktı.
13 Kasım 2017 Pazartesi 17:33
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