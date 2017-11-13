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Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler

Voleybol maçında kadın yönetici Büşra Yalçın'ı darp ettiler
Türkiye 1. Lig Bayanlar Voleybol Ligi'nin 7. haftasında Yeşilyurt ile Bahçelievler Voleybol arasında oynanan maçta olaylar çıktı.
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