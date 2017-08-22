Volkan Demirel bırakacak mı?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yediği golden sonra tribünlerin tepkisini çeken ve sarı-lacivertli futbolseverler tarafından protesto edilen Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçında hatalı bir gol yiyen ve Trabzonspor maçında da beklenmedik şekilde benzer bir hata yapan Volkan'ın tribünlerden gelen tepki sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Taraftarların protestolarından çok etkilenen tecrübeli kalecinin bunu takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ve "Fenerbahçe kaptanı kendi stadında ıslıklanmaz, eğer ıslıklanıyorsa çekip gitmelidir" dediği belirtildi. Volkan'ın bu konuşmanın ardından flaş bir karar aldığı ve sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu sezon sonu kullanmayacağı ve kontratığını sonlandıracağı öğrenildi.