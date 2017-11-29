Volkan Demirel yıldızlar karmasında yer aldı

Dünyaca ünlü konsol oyunu FIFA 18'de Haftanın Kadrosu'nda Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel de yer aldı.

Dünya çapında futbol ve oyunseverleri bir araya getiren konsol oyunu FIFA 18 “Haftanın takımını” açıkladı. Liglerde geride kalan haftanın performanslarına göre belirlenen 23 oyunculuk kadroda Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel de yer aldı. Kadroda Marco Verratti (PSG), Casemiro (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Raheem Sterling (Man City) gibi yıldız isimler de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen 36 yaşındaki deneyimli eldiven, takımının deplasmanda Milan’la 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatan Torino’nun İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu’nun arkasında yedek kadroda kendisine yer buldu.