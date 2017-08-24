Volkan Demirel'den maç öncesinde ilginç hareket

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Makedon ekibi Vardar'ı ağırladı. Mücadele öncesinde Volkan Demirel'den dikkat çeken bir hareket geldi.

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Makedon ekibi Vardar’ı ağırladı. Fenerbahçeli taraftarlar bu zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadele öncesinde taraftarlar takımlarını tribüne çağırarak kendilerine destek verdi.

Aykut Kocaman bu maçta Volkan Demirel yerine Kameni tercihni yaptı. Fenerbahçe’de dikkat çeken bir detay vardı. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Volkan Demirel maç öncesi ısınmaya çıkmadı.