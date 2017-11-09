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Volkan Demirel'le Aykut Kocaman arasında kritik görüşme

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Volkan Demirel'le Aykut Kocaman arasında kritik görüşme
İki gündür oyuncuları ile konuşmayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın odasına giden Volkan Demirel, takım adına söz verdi.

Görüşmede zor günleri birlikte atlatacaklarını dile getiren tecrübeli file bekçisi, taşın altına bundan sonra birlikte ellerini koyacaklarının garantisini verdi. Şampiyonluğa birlikte yürüyeceklerini söyleyen Volkan Demirel, milli maç arasında takımı toplayacağını ve bundan sonra her hafta takım yemekleri organize etmeye başlayacağını hocasına iletti.

Aykut Kocaman ise milli maç arasından sonra takımla yapacağı kritik toplantının hazırlıklarını yapıyor. Oyuncularına öncelikle teknik-taktik, disiplin,takım ve bireysel psikoloji konularında eksiklerini dile getirecek olan Kocaman, teknik heyetine hatalardan oluşan bir rapor hazırlatıyor. Aykut Kocaman’ın sert geçmesi beklenen toplantıda “Şampiyonluğa inancı olmayanlar şimdi hemen aramızdan ayrılsın” ifadelerini kullanacağı öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetim de takımı toparlamak için yoğun mesai harcıyor.. Yöneticilerin önlerinde daha 23 hafta bulunduğu ve seri yakalamaları halinde mutlu sona yürüyebilecekleri konusunda oyunculara ve teknik heyete moral verdikleri gelen haberler arasında.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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