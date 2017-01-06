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Vatandaş teröristi böyle tekmeledi

Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
İzmir'deki hain terör saldırısında kahraman polis memuru Fethi Sekin'in vurulduğunu gören vatandaş, çatışma devam etmesine rağmen teröristi böyle tekmeledi.
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