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VW, tüm suçlamaları kabul etti

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VW, tüm suçlamaları kabul etti
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), ABD'deki emisyon manipülasyonu davasında tüm suçlamaları kabul etti.

VW’nin avukatı Manfred Doess, Detroit şehrindeki Federal Bölge Mahkemesinde görülen davada, şirketin emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.

Mahkemede VW Yönetim Kurulunu temsil eden Doess, suç teşkil eden faaliyetlerin ABD ve Almanya sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, “Sayın Hakim, VW üç suçlamanın hepsini kabul ediyor çünkü üçünde de suçlu.” ifadesini kullandı. Şirketin suçlamaları kabul etmesi, ABD makamlarıyla ocak ayında imzalanan 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın şartlarından biriydi.

VW, anlaşma çerçevesinde ayrıca emisyon skandalından etkilenen araç sahiplerine, çevreyi koruma kurumlarına ve yetkili satış bayilerine zararları için 25 milyar dolarlık finansman ayırmaya razı olmuştu.

Şirketin 3 yıl boyunca bağımsız bir kurum tarafından gözetilmesi, yeni incelemelere tabi tutulması ve kapsamlı bir reform programını hayata geçirmesi anlaşmanın diğer şartları arasında yer almıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Eylül 2015’te VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemki İcra Kurulu Başkanı (CEO) Martin Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD’deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 10 Ocak'ta imzalamıştı.

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