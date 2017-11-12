Bugünkü YENİÇAĞ »

Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması!

»
Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması!
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen hakkında açıklama yaptı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin asıl planlayıcısı olduğu ve hukuki yollarla ABD'den iadesinin beklendiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm bu suçların arkasındaki kişi olan Fetullah Gülen'in hala ABD'de sığınak bulabiliyor olması, Türk halkında derin bir rahatsızlık ve şaşkınlık meydana getirmektedir. FETÖ'nün suçluluğunu ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili iade anlaşması koşullarına göre Gülen'in iadesiyle ilgili gerekçeleri tam anlamıyla kavramaları için ilgili Amerikan kurumlarındaki kişilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." 

'İDDİALAR YALAN, TEMELSİZ, GÜLÜNÇ'
Türk Hükümeti'nin ve Türk halkının, yargılanması için elebaşı Gülen'in derhal Türkiye'ye iade edilmesini beklediğine vurgu yapılan açıklamada, "Mart 2017'de söylediğimiz gibi, Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." ifadesi kullanıldı. 

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı Robert Kelner, dün yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında Amerikan medyasında çıkan "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok konudaki iddiaları "yalan ve çok çirkin" olarak nitelendirmişti. 

Cuma günü konuyla ilgili bir haberinde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, aralık ayında Flynn ve Flynn'in oğlu ile bazı Türk yetkilileri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısıBinali Yıldırım'dan 11 Eylül yanıtıBinali Yıldırım'dan 11 Eylül yanıtıSuriyeli dükkan sahibinin Arapça tabela inadıSuriyeli dükkan sahibinin Arapça tabela inadıAnkara'daki gaziler saldırısında yeni gelişmeAnkara'daki gaziler saldırısında yeni gelişmePKK'dan IŞİD' taktiğiPKK'dan IŞİD' taktiğiMEB'nın hazırladığı Türkçe ders kitabında Atatürk'e büyük saygısızlık!MEB'nın hazırladığı Türkçe ders kitabında Atatürk'e büyük saygısızlık!İstanbul'da büyük heyecan başladı!İstanbul'da büyük heyecan başladı!İstanbul’da IŞİD operasyonu!İstanbul’da IŞİD operasyonu!Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması!Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması!Yeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti