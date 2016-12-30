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Washington gerdi, Putin yumuşattı

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Washington gerdi, Putin yumuşattı
Siber saldırı gerekçesiyle Beyaz Saray yönetimi 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Putin ise “ABD’lileri göndermek yok” diyerek, Trump’a güvenini bir kez daha gösterdi.

ABD yönetimi, “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında, Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomat ve ailelerinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Buna misilleme olarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bakanlık olarak Devlet Başkanı Putin’e, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden 31 ve St. Petersburg Başkonsolosluğundan4olmak üzere 35 Amerikalı diplomatın sınırdışı edilmesini önerdik. Ayrıca Moskova’daki 2 binanın ABD’li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik” dedi. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da görevli hiçbir Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini söyledi. Uzmanlar, Putin’in böylece Obama başta olmak üzere Demokratların Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın Rusya’ya karşı müşkül durumda kalması hamlesini boşa çıkardığını savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD’ye mütekabiliyet esasına dayalı uygun bir yanıt verileceğini söyledi. Peskov ayrıca yanıtın ABD’yi ciddi şekilde rahatsız edeceğini belirtti. CNN TV’si ayrıca Moskova’daki İngiliz Amerikan okulunun kapatıldığını iddia etti. 60 ülkeden 1250 öğrencinin okuduğu okulda Türk çocuklarının da olduğu biliniyor.

OBAMA'NIN AÇIKLAMASI

Başkan Barack Obama, alınan Rus diplomatların ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin “Bu eylemler, Rusya’nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz” dedi. Obama, 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.

TRUMP'IN TUTUMU

Seçilmiş başkan Trump ise konuyla ilgili olarak ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi

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