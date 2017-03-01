Washington Suriye’de iki kere suç işledi!

Suriye’deki meşru yönetimi yıkmaya çalışan silahlı gruplara yardım ederek uluslararası hukuku çiğneyen ABD yönetiminin, çocuk savaşçı kullanan bu gruplara silah vererek savaş suçu da işlediği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığının, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta sonu paylaştığı fotoğraflarda görülen küçük yaştaki savaşçılar ile ilgili açıklamasında, Suriye’deki gruplara destek verme şartları arasında savaşçıların belli bir yaşta olması koşulunun bulunmadığı ifade edildi.

CENTCOM’un paylaştığı fotoğraflarda, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sağladığı silah ve ekipmanların, büyük bölümü ü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altındaki Suriye Arap Koalisyonuna gönderildiği iddia edilmişti.

Pentagon’dan bir yetkili: “Elbette 18 yaşından küçük birine silah verilip savaşa gönderilmesi kabul edilecek bir durum değil ancak bölgedeki durum ve kültürel yapı göz önüne alındığında çok şaşırtıcı değil. Biz onlara (gruplara) sadece destek verip IŞİD ile savaşmalarını istiyoruz. Kimi nasıl istihdam ettiklerine bakmıyoruz” dedi. Yasalara ve Roma Statüsü’ne göre, silahlı kuvvetlerin veya silahlı örgütlerin 15 yaşından küçükleri askere ya da örgüte alması savaş suçu teşkil ediyor. ABD’nin uluslararası yasalara rağmen çocuk istihdam eden örgütlere ağır ve hafif silah yardımı yapmakla suçlanıyor.

ABD’nin Rakka operasyonu için destek verdiği güçler arasında küçük yaştaki savaşçıların da bulunduğu konusu yeniden gündeme geldi. Terör örgütü PKK ve uzantısı PYD/YPG ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) küçük yaştaki savaşçıları çatışmalarda istihdam ettiği önceki bazı raporlardan da biliniyor.

MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ



ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk bütçe teklifinde savunma harcamalarında 54 milyar dolarlık artışı öngörmesi, Rusya’nın sert tepkisine neden oldu. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, savunma harcamalarını artırma girişiminin ABD’nin Rusya’ya meydan okuma çabası olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin savunma harcamalarını artırma teklifini değerlendiren Ozerov, “Elbette böyle bir şey mümkün. Bu Rusya’ya meydan okuma, ABD’nin bir kez daha askeri üstünlüğü sağlama ve dünyanın üstün gücü rolünü kanıtlama çabası. Onların durmayı düşünmediği ortada” dedi. Rusya’nın silahlanma yarışına asla girmeyeceğini kaydeden senatör, “Rusya’nın savunma bütçesini düzeltme konusu gündemde yok. Mevcut bütçe, ihtiyaçlarımıza uygun” diye konuştu. Rusya’nın niceliksel değil, niteliksel yanıt vereceğini söyleyen Ozerov, “Ülkemiz silah ve silahlı kuvvet sayısını artırmayacak, onları iyileştirecek.Savunma yeteneğimiz, Rusya’nın güvenliğinin ve bağımsızlığının güvencesi” diye ekledi.

GÜVENLİ BÖLGE SORUN ÇIKARABİLİR

ABD’nin başkenti Washingon’da “Suriye’de ABD-Türkiye İşbirliği ve ABD’nin Orta Doğu’daki Rolü” konulu panelde konuşan uzmanlar, Suriye’de güvenli bölgenin diplomatik müzakerelerle oluşturulabileceği ancak ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceği görüşünde birleşti. Washington merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization

tarafından Basın Kulübü’nde yapılan panelde, Suriye’de kurulması gündemde olan güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında danışman olarak görev yapan Albay Richard Outzen, Suriye’de güvenli bölgenin diplomatik görüşmeler sonucu oluşturulabileceğini söyledi. Outzen, “Güvenliğini oluşturup koruyamayacaksak güvenli bölge kuramayız. Bunu sağlayacak karadan birlikler olmalı ve havadan da destek verilmeli. İçeriye saldırganların girmesi engellenmeli” dedi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) dün attığı üç tweet büyük tepki çekti. Tweetlerde görülen kişilerin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldığı, ABD ordusunun bu tweetlerle terör propagandası yaptığı belirtildi. Bazı kullanıcılar fotoğraflarda görülenlerin çocuk yaşta olduğunu belirtirken bazıları da “Çocukların yüzleri açık fotoğraflarını yayınlayarak onların can güvenliğini riske atıyorsunuz” diye ABD’ye tepki gösterdi.

ABD ORDUSUNDAN TEPKİ ÇEKEN TWEET

Ortadoğu başta olmak üzere çok sayıda bölge ülkesinde ABD ordusu birliklerine komuta eden CENTCOM’un dün akşam üstü attığı ilk tweette, çocuk yaştakiler görmemezlikten gelinerek “Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli DEAŞ karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz” denildi. Ardından “silah talimi” başlıklı ikinci tweet

geldi. Üçüncü tweet’te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden “Savaşa hazır” ifadesi yer aldı.