WhatsApp'a yeni özellik

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a para gönderme özelliği geliyor.

Dünya genelinde milyonların kullandığı telefon uygulaması "WhatsApp" kullanıcılarının istekleri doğrultusunda her geçen gün uygulamaya farklı farklı yenilikler getiriyor. Programı geliştirme konusunda hayli titiz ve hızlı çalışan WhatsApp ekibi bu işi öyle seri yapıyor ki, zaman zaman onların hızına yetişemiyor, var olan yeniliklerden haberdar olamıyoruz.

Bu sebeple WhatsApp'ın bugüne kadar uygulamaya kattığı ve katacağı yenilikleri bir araya getirdik. İşte WhatsApp'ı doğru kullanma klavuzu...

Veri kullanımınızı koruyor

WhatsApp, diğer uygulamalarının aksine internet paketinizi en çok koruyan uygulamalardan biri. Eğer internetinizi daha tutumlu kullanmak istiyorsanız, ayarlardan "veri kullanımı" kısmına tıklayarak büyük ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

Telefon hafızanızı kullanmaz

WhatsApp grup konuşmalarından gelen onlarca görselin telefonunuzun hafızasını doldurmasından şikayetçiyseniz, muhtemelen WhatsApp'ın "otomatik yüklemeleri durdur" özelliğini bilmiyorsunuz demektir. WhatsApp'ın bu özelliği ile telefon hafızasını temiz tutabilirsiniz.

Grup konuşmasında tarama

WhatsApp'ta geveze arkadaş gruplarına dahilseniz mutlaka 99+ mesaja denk gelmişsinizdir. Onca mesajı nasıl okuyacağınızı düşünüyorsanız, sohbet tarama özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece sadece adınızı aratarak konuşmanın sizinle ilgili olan kısmına erişebilirsiniz.

WhatsApp'ı bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz

Özellikle iş ortamında sürekli telefonunuzla uğraşmanız doğru karşılanmaz. Ancak aklınızda bir yandan gelen mesajlardaysa size bir haberimiz var, aslında WhatsApp mesajlarınızı görmeniz için sadece telefonunuza ihtiyacınız yok. WhatsApp, bilgisayarlara da kolayca kurularak kullanılabiliyor.

Grup mesajları başınıza dert olmasın

Kalabalık gruplara dahilseniz ve aslında grupla çok da bir alakanız yoksa, sürekli o gruptan bildirim almak zorunda değilsiniz. Grubu sessize al özelliği ile, mesaj bildirim sesinin rahatsız eden sesinden kurtulabilirsiniz.

Dakik kişiler için önemli ayrıntı

Sürekli olarak konuşmaları takip edemiyorsanız ancak mesajınızın ne zaman görüldüğünü merak ediyorsanız, WhatsApp'ın mavi tik özelliği işinize yarayabilir. Çünkü gönderdiğiniz mesaja basılı tutarak "bilgi" kısmından bu konu hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

Konuşmaları aşağı-yukarı taşıyabilirsiniz

Sürekli olarak görüştüğünüz kişileri ve grupların konuşma şemasında aşağıda kalmasını istemiyorsanız, en üst sıralara sabitleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sohbetin üzerine basılı tutarak, ekranda çıkan "pin" opsiyonunu seçmek.

Emoji arama derdine son

WhatsApp'da ne kadar çok emojinin olduğunu biliyorsunuz... Emojiler ne kadar çoksa duyguları ifade etmek o kadar kolay, ancak aranan doğru emojiyi bulmak zor. İşte bu sorun için yakın zamanda ayarlardan "auto correct" özelliğini açarak kurtulabileceksiniz.

Yazı şekli değiştirilebilecek

Henüz yapım aşamasında olan bu yenilik ile birlikte kısa süre içinde, WhatsApp konuşmalarınızın yazı fontu üzerinde oynamalar yapabileceksiniz. Altı, üstü veya üzeri çizgili yazabilecek, kalın veya italik özelliğini kullanabileceksiniz.

Ve dev yenilik...

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı en iddialı özelliği "para transferi" olacak. Özelliği test eden WhatsApp, 2017 bitmeden kullanıcılarına, WhatsApp üzerinden de para transferi yapabilme özelliğini sunmuş olacak.